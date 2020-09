Hysaj, vice Ct Albania: "Spero possa rinnovare. In nazionale ha dimostrato tutto il suo valore"

Elseid Hysaj sembra vicino al rinnovo di contratto col Napoli. Nel corso di Kiss Kiss Napoli Sergio Porrini, vice Ct Albania, ha parlato del terzino azzurro: "Conosciamo il suo valore e le prestazioni che ha avuto con Sarri allenatore. L'anno scorso non è stata una stagione esaltante, è stata difficile anche per lui, ma ha dimostrato con la nazionale albanese il suo valore. Tra l'latro proprio con l'Albania ha segnato un gol nella gara contro l'Islanda. Con l'arrivo di Gattuso ha trovato più spazio, il nuovo tecnico gli ha dato maggiore considerazione. Spero che Hysaj possa rinnovare, è un difensore di grande affidabilità ed è un giocatore importante nel contesto del gruppo. E' molto duttile, in nazionale c'è stata un'evoluzione tattica, infatti lo usciamo come quinto di destra nella difesa a tre. E' logicamente più difensore come caratteristiche e quindi potrebbe anche giocare nei tre di difesa, può davvero ricoprire più ruoli. Solo tre gol in carriera? Non gli si può chiedere di segnare tante reti, però al massimo potrebbe sfruttare di più gli inserimenti offensivi sulle palle inattive".