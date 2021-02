As, Calemme sul Granada: “Si può battere, per gli spagnoli appuntamento storico"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As: “Il Napoli si è ormai abituato a rinunciare ai suoi uomini migliori. Qualsiasi analisi sul Napoli deve sempre partire da lì. Anche le analisi tattiche devono tener conto degli assenti. E' un momento difficile ma vedremo che succederà perché il Granada è una squadra che si può battere. Gli spagnoli reputano questa gara come un appuntamento storico, a differenza del Napoli che in un questo momento reputa l'Europa League quasi un fastidio".