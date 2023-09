Bobo Tv, Cassano: “Osimhen dopo quel gesto o lo metti fuori o Garcia è finito”

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha dichiarato

Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha dichiarato: "Garcia dopo quel gesto di Osimhen ha perso credibilità. L'allenatore nello spogliatoio non conta più un ca*zo, è finito il gioco. Un suo giocatore davanti al mondo intero gli ha detto di mettere due punte. Non è come Kvara che lo manda a quel paese, qui siamo oltre. Ora Garcia o mette Osimhen fuori rosa oppure non conti più niente e sei bollito".