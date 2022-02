Canale 21 denuncia: "Due colleghi napoletani aggrediti all'Olimpico"

"Un abbraccio agli amici e un invito a chi può di ufficializzare la denuncia".

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Fornasari

"Apprendo da fonte certa che Carmine Martino e Angelo Ozzella hanno subito aggressoni verbali e fisiche in tribuna stampa a Roma. È un fatto che non va minimizzato per quieto vivere o per stemperare. Anzi, proprio per quieto vivere va denunciato ufficialmente. Un abbraccio agli amici e un invito a chi può di ufficializzare la denuncia". A svelarlo sui social è il conduttre di Canale 21 Salvatore Calise.