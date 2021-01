Cds, Barbano: "Gattuso già virtualmente licenziato. Benitez ha preso tempo"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere Dello Sport: "Secondo me Gattuso è già un allenatore virtualmente licenziato. De Laurentiis ha già fatto una chiacchierata con Benitez che ha preso tempo, se no la soluzione sarebbe stata molto più rapida. Per Gattuso contro lo Spezia non basterà vincere ma dovrà stravincere. L’altro giorno la decisione era stata già assunta, se Benitez avesse detto sì, ora già sedeva sulla panchina del Napoli. Benitez forse sta valutando il potenziale della squadra o l’offerta economica. Sicuramente De Laurentiis voleva cambiare subito l’allenatore.

Cambio modulo? Non so cosa sta nella testa dell’allenatore, sicuramente Gattuso sa che questa sarà una prova d’appello. Il presidente non può permettersi di perdere la qualificazione in Champions, ciò porterebbe a un ridimensionamento. Tra l’altro ci sono tante squadre in lotta per quei posti e non sarà facile.

Problemi di spogliatoio? C’é stato anche qualche problema tra Gattuso e lo spogliatoio, poi non sappiamo tutto quello che è accaduto. L’altra sera Gattuso non era consapevole della pessima prestazione".