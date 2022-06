CdS, Barbano: "Mertens? Credo resterà, alla fine si troverà accordo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Il bilancio lo faremo alla fine, di certo De Laurentiis ha manifestato, anche in maniera ottimistica, le sue volontà. Quindi non può tradire le premesse: ha detto che punta allo Scudetto, quindi... Già quest'anno aveva una squadra da titolo, seppur qualche carenza in rosa. Con un altro esterno a sinistra, probabilmente il Napoli non avrebbe perso dei punti finali. Adesso perdi già Insigne e rischi di perdere altri big. È presto per fare un punto, ma i quattro punti fermi di questa squadra sono: Ospina, Kouliblay, Lobotka e Osimhen. Su questi va costruito un futuro, non certo su uno più avanti con gli anni come Mertens, con tutto il rispetto. Poi a 35 anni ci può stare che resti a Napoli, per una questione continuità e attaccamento. Soprattutto nell'anno in cui va via già Insigne.

L'addio di Koulibaly? Non sarebbe facile da sostituire, anche se quest'anno è stato assorbito bene nell'addio. Non ho preconcetti, ma uno come lui è quasi insostituibile nel lungo. Ci sono segnali contrastanti poi tra quello che dice De Laurentiis e quello che la società porta avanti, ma voglio essere ottimista e rasserenarmi con le parole del presidente. Mertens? Credo che, alla fine di tutto, resterà a Napoli e questa sarà una buona cosa. Adesso sta cercando di strappare il suo ultimo contratto, ma sono basi sulle quali si può cercare di trovare un accordo".