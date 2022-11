CdS, Barbano: "Napoli in fuga a sportellate, con prepotenza e convinzione"

"In questa supremazia di corpo e anima, vedi il Napoli che vuole fortissimamente tutto ciò che il campo gli mette davanti".

Sul Corriere dello Sport di oggi Alessandro Barbano parla della fuga Scudetto del Napoli di Spalletti: "In fuga a sportellate, facendosi largo con una prepotenza pari alla convinzione che è lassù, davanti a tutti, il posto dove il Napoli vuole stare. Il secondo gol di Elmas è la metafora di questo tripudio della volontà. Osimhen è già sfuggito più volte alla guardia di Demiral, anticipandolo nei rinvii della difesa, doppiandolo negli scatti, bruciandolo di testa sull’assist di Zielinski per la rete del pareggio. Stavolta il dribbling non è perfetto, perché la palla ha un rimbalzo imprevisto, ma l’ipotesi di poterla perdere è per il nigeriano semplicemente inaccettabile. Ed ecco che la sua sagoma si allarga davanti al centrale atalantino come un’entità convessa che avanza, spingendo il pallone avanti in un flipper con l’avversario, che non può che finire nel modo in cui Osimhen stesso intende, cioè a suo vantaggio. In questa supremazia di corpo e anima, vedi il Napoli che vuole fortissimamente tutto ciò che il campo gli mette davanti".