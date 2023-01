Cds, Barbano non concorda con Mourinho: “La Roma non meritava la vittoria a Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore Corriere dello Sport

Cambi Spalletti? Bisogna avere tanta fiducia, l’ingresso di Simeone e Raspadori è la prova della solidità del rapporto che hanno con tutta la squadra. Ho trovato che Lozano ha giocato molto bene, forse meglio di Kvara. Quello di Spalletti è coraggio, nonché dominio assoluto del materiale umano di cui dispone. Ciò che va segnalato è il centrocampo con un doppio regista. Buona partita della Roma? Sì, ma non si può dire che meritava di vincere.

Champions League? Penso che il Napoli possa ancora far bene. Ci sono sicuramente dei limiti d’esperienza. Il Napoli è in crescendo e crescerà ancora. Attualmente, il problema si sposa in Europa per il Napoli, ma non verrà meno la concentrazione sullo scudetto. A questo punto, non credo si possa porre il problema, il Napoli deve amministrare il campionato, ma è ormai assicurato. Bisogna andare verso l’Europa".