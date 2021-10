CdS contro Orsato: "Errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni"

È tranciante il giudizio del Corriere dello Sport sulla direzione di Orsato in Juventus-Roma: il quotidiano definisce "errore pazzesco", il "peggiore degli ultimi anni" quello commesso dal fischietto di Schio, meritevole di un 4 per non aver convalidato il gol di Tammy Abraham, assegnando invece un calcio di rigore ai giallorossi poi fallito da Veretout.

Una cantonata reiterata anche più tardi, nel tunnel, quando l'internazionale dice a Cristante che il "vantaggio sul rigore non si dà mai". E invece si dà eccome - sottolinea il Corriere - specie se il pallone sta per essere calciato in rete all'interno dell'area piccola. E il tocco di mano di Mkhitaryan, se involontario, da quest'anno non è più punibile se porta alla rete.