Cds, Giordano: "Arriveranno almeno due centrocampisti. Ho un'idea su Osimhen"

Il giornalista Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

Il giornalista Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: "Nuovi arrivi per il centrocampo azzurro? Credo arriveranno due acquisti in mediana, considerando l’addio di Ndombele e Demme. Il Napoli in quella zona del campo ha tanta qualità, serve un po’ di fisicità. Lucas Tousart, di cui si sta parlando in queste ore, potrebbe fare al caso del Napoli ma il mercato quest’anno è difficilmente prevedibile, ancor più rispetto alle scorse stagioni: Resistono i dubbi per Lozano e Zielinski, si è alla ricerca del sostituto di Kim; insomma, ci sono diverse situazioni da definire.

Futuro Osimhen? Non sarei così sicuro del suo addio, ma in caso di cessione, De Laurentiis comprerà un sostituto: non resterà con i soli Raspadori e Simeone. Credo il prezzo giusto per il nigeriano sia 150 milioni. Giuntoli? Credo la risposta arriverà entro il 30 giugno, giorno in cui scadrà la penultima annualità del contratto che lo lega al Napoli. L’Arabia minaccia per il calcio europeo? L’affare Koulibaly dimostra che dispongono di cifre impressionanti, certo si potrebbero aprire nuovi scenari”.