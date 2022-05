CdS, Giordano: "Bisogna fare conferenza per dire grazie a Spalletti. Mertens? È il 12° di questo Napoli"

"Mertens? Non ho visto nessun caso. Ha avuto i suoi spazi in una squadra che aveva già i suoi codici".

“In anno del genere bisognava fare una conferenza e dire grazie a Spalletti”. Queste le parole dagli studi di Canale 8, ospite della trasmissione Ne Parliamo il Martedì, di Antonio Giordano del Corriere dello Sport: “Bisogna ricordarsi come Spalletti ha gestito l’addio di Insigne, così come va sottolineato che di fatto in estate non è stato speso un euro sul mercato perché Anguissa è arrivato in prestito.

Mertens? Non ho visto nessun caso. Ha avuto i suoi spazi in una squadra che aveva già i suoi codici. C’è stato un periodo di flessione, il caso Mertens esiste per chi pensa che una squadra possa giocare con tre punte tra le linee e una punta centrale. I rapporti con Spalletti sono quelli comuni, quando vai in panchina nessuno è contento. Nessun allenatore è contento di mettere in panchina il dodicesimo, per me Mertens è il dodicesimo di questo Napoli”.