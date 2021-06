Cds, Giordano: "Maksimovic aspetta che il Napoli ci ripensi, si è pentito di non aver rinnovato"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

“Francia? Ieri è andata via la favorita numero 1. Si rivaluta un po’ l’Italia? Se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi 10 giorni l’Italia non aveva battuto una banda di scappati di casa. Altrimenti ce la cantiamo e suoniamo come piace a noi. Il calcio può essere giudicato anche al di là dei risultati. Nessuna squadra, a livello estetico, ha giocato come l’Italia nelle prime 3 partite e nel supplementare con l’Austria. La Francia dopo il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez ha fatto qualcosa di paranormale. Ma tutto rientra nel senso d’appartenenza di talenti troppo grossi, perché non è mai stata una squadra.

La Danimarca quando vinse l’Europeo andarono a prenderla in spiaggia, avevano ancora i costumi. Cori razzisti contro il Napoli basket a Udine? Sono abituato a ragionare su visioni più ampie. So che ci sono troppi imbecilli dai quali voglio stare lontano, sono indecenti. Tutto quello che fanno e dicono appartiene a un mondo superato. Ma sono 40 anni che vado a Udine, da amici, venendo accolto con affetto. Nella mia scala gerarchica degli affetti quelli di San Pietro al Matisone occupano i primi posti. Non sono razzisti ma vivono a contatto con dei deficienti, come anche noi.

Salernitana? Era chiaro che ci si sarebbe imbattuti in un problema del genere e che però va risolto entro sabato e non può essere rinviato. Non ci devono essere eccezioni perché altrimenti poi si va allo scontro. Però spiegatemi come fanno Lotito e Mezzaroma a vendere un bene prezioso in 40 giorni. Una cosa impossibile e io sono contro gli escamotage. La multiproprietà va vietata, altrimenti va concessa con parametri che non sono applicabili.

Il Napoli cerca sicuramente uno o due difensori, essendo andato via Maksimovic. Vorrebbe restare? Credo che sia un suo desiderio e forse si porta appresso anche il rimpianto di non aver accettato il rinnovo un anno fa. Lui ha avuto delle offerte dal Betis Siviglia, dal West Ham e dal Crystal Palace ma non ha deciso. Immagino stia aspettando che il Napoli ci ripensi. Belgio? Con De Bruyne e Hazard è una squadra, senza un’altra. L’Italia ha già dimostrato, con Conte, di poter battere una squadra con così tanta muscolarità e talento. Anche loro dovrebbero preoccuparsi della Nazionale italiana.

Un giocatore da Napoli visto all’Europeo? Ce ne sono stati parecchi da calcio italiano, la qualità è sembrata molto alta, si è abbassato il dislivello tra le grandi squadre e le medio-piccole. Zuber come vice Insigne? Non lo so, come vice altro sì. Fabian Ruiz? Al momento costa circa 60 milioni. Ma bisogna stare attenti quando si fanno le cifre. Tra Inghilterra e Germania secondo me passano i tedeschi”.