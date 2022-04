Cds, Maglie: “Ho rivisto in Real-Chelsea quello accaduto in Napoli-Fiorentina"

"E’ un campionato strano, più a perdere che a vincere, con le squadre di testa a turno hanno avuto fasi negative".

Antonio Maglie, giornalista de il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ci crede ancora? E’ giusto crederci. E’ un campionato strano, più a perdere che a vincere, con le squadre di testa a turno hanno avuto fasi negative. Ieri il Real col Chelsea ha commesso una serie di errori che per poco non l’hanno mandato fuori dalla Champions, ho rivisto in qualche misura quello accaduto al Napoli contro la Fiorentina”.