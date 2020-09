CdS, Palliggiano: "Callejon come Cavani, senza squadra per problema ingaggio"

Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport ed esperto di calcio spagnolo, è intervenuto per parlare anche di José Maria Callejon a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Penso che Callejon abbia lo stesso problema di Cavani in piccolo, quello dell’ingaggio. In questo momento il Valencia sta tagliando tantissimo e non credo che sia una contendente, il Villarreal sicuramente sta costruendo una buona squadra, io credo che lui voglia giocare in Europa e loro giocano l’Europa League. Il mercato però va a rilento, basti pensare al Real Madrid che non ha comprato nessuno, facendo rientrare i giocatori dal prestito e cedendone altri. Non ci si aspetta però un mercato da 300 milioni".