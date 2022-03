CdS, Salvione: “Meret è destinato ad essere il titolare del Napoli nella prossima stagione“

"I giocatori in scadenza sono abbastanza delineati, bisogna solo aspettare la situazione di Mertens dove però non ci sono grandi margini".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio: "Al momento non credo sia cambiato qualcosa, Meret è sicuramente destinato ad essere il titolare del Napoli nella prossima stagione, per chi lo affiancherà bisogna aspettare le valutazioni della società. I giocatori in scadenza sono abbastanza delineati, bisogna solo aspettare la situazione di Mertens dove però non ci sono grandi margini. Quando ci fu la trattativa personale anni fa si arrivò ad un accordo, si vedrà a fine campionato".