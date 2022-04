CdS, Salvione: “Per Spalletti Mertens-Osimhen è solo la mossa della disperazione"

"Tutti, anche nell’ambiente Roma, sottolineato lo sprint dell’ultimo km che non è nelle corde di Spalletti".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: "Credo che si possa mettere una pietra sopra al sogno scudetto del Napoli, non per meriti altrui ma più per demeriti degli azzurri nelle ultime due gare. Era l’ultimo treno che il Napoli ha visto passare, che ora non passerà più a meno che non accada qualcosa d’impensabile. Il pareggio della Roma di ieri è stato abbastanza meritato.

Le squadre di Spalletti calano sempre nel finale? Tutti, anche nell’ambiente Roma, sottolineato lo sprint dell’ultimo km che non è nelle corde di Spalletti, però anche Pioli e Inzaghi sono famosi per avere dei cali nel finale di stagione. Evidentemente sono stati commessi diversi errori non solo di Spalletti, la squadra ha perso il palleggio a centrocampo e quindi va in difficoltà con qualunque avversario. Come ieri contro la Roma, evidentemente il cambio Zielinski-Lobotka non ha portato ciò che sperava Spalletti. Il polacco non è nel suo miglior periodo, il suo inserimento ha dato più coraggio alla Roma. Nel finale Spalletti ha provato a proteggersi, ieri non gli è andata bene perché mettersi con la difesa a 5 per arginare i quinti avversari l’ha portato poi a prendere gol proprio da uno degli esterni giallorossi. Ho sentito dire che a quel punto era meglio azzardare la mossa Mertens in tandem con Osimhen per tenere la squadra più alta e tenere più in apprensione la difesa della Roma. Evidentemente la mossa Mertens-Osimhen non la preferisce e la tiene solo come mossa disperata per recuperare il risultato, forse perché il centrocampo non è così brillante e in grado di sostenere i due attaccanti”.