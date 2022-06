CdS, Salvione: “Umore dei tifosi sotto i tacchi, sarei curioso di capire cosa pensa Spalletti”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Mi sento di dover dire che l’umore dei tifosi è sotto i tacchi. Onestamente sarei curioso di capire cosa pensa Spalletti. Già le sue facce durante la conferenza stampa sono diventate virali, adesso Koulibaly dice non so il mio futuro, stessa cosa Osimhen, Ospina più di là che di qua, Mertens ai saluti. Non è una situazione entusiasmante, il presidente dovrà fare qualcosa per risollevare l’umore”.