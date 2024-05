I consigli per gli acquisti di Cauet: "Napoli, ti do due nomi dalla Francia"

Benoit Cauet, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Benoit Cauet, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia è da PSG, ha tutte le doti per stare bene nel meccanismo offensivo del PSG. E’ un giocatore molto richiesto, non so quanto valga, ma parlano chiaro le sue prestazioni. Il prezzo sarà molto alto immagino, il PSG i soldi ce l’ha e deve rimpiazzare Mbappè.

Khephren Thuram del Nizza? E’ cresciuto tantissimo quest’anno, è arrivato il momento di cambiare e di andare in una grande squadra. E’ un giocatore che può far comodo al Napoli o ad altre grandi squadre. Potrebbe fare come Marcus, può arrivare in Italia e affermarsi sin da subito. Gabriel Gudmundsson? Il Napoli dal Lille pesca sempre bene (ride ndr.). E’ molto bravo, lì lavorano molto bene sul mercato. Gudmundsson è un giocatore di qualità, di gamba e che può spezzare le partite. Poi gli esterni con Conte diventano determinanti”.