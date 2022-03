Dazn, Donati su Napoli-Milan: “Gara che pesa, la vittoria darebbe grande slancio mentale”

“Partita che non è pronosticabile, troppo importante".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L’ex calciatore Massimo Donati, ha parlato ai microfoni di Dazn di Napoli-Milan: “Partita che non è pronosticabile, troppo importante. E’ una gara che pesa per entrambe, perché sono lì e la vittoria potrebbe dare qualcosa in più dal punto di vista mentale. Infatti i tre punti sono importantissimi, ma ci sarebbe solo un vantaggio di +3 sull’altra, mentre dal punto di vista mentale ci sarebbe uno slancio incredibile”.