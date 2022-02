Dazn, Ambrosini: “Il Cagliari meritava di vincere, il Napoli ha ottenuto il massimo”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e opinionista Dazn, ha parlato all’emittente al termine di Cagliari-Napoli: “Il Napoli ha ottenuto il massimo in una partita giocata male. Il punto è ottimo, non si può pensare di avere rimpianti dopo aver giocato una partita del genere. Meritava di vincere il Cagliari, quindi al Napoli va bene così. Il Cagliari deve prendere tutto il buono da questa partita anche se immagino la delusione. Dal punto di vista della prestazione era complicato fare di più”.