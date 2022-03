Dazn, Barzagli: "A Verona prova di maturità, il Napoli ha fatto vedere che c’è fino alla fine”

"C’è stata la riposta. Questo Napoli ha vinto una partita davvero difficile su un campo non facile".

Nel post-partita di Verona-Napoli, l'ex centrale della Juventus, Andrea Barzagli, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "C’è stata la riposta. Questo Napoli ha vinto una partita davvero difficile su un campo non facile, perché il Verona ti gioca sempre addosso. La squadra di Spalletti ha capito al partita, hanno fatto benissimo per i primi 60,’ dopo hanno un pochino indietreggiato anche per la bravura del Verona. Poi appena il Verona è rimasto in dieci hanno gestito bene la palla. Quindi prova di maturità e soprattutto hanno fatto vedere che loro ci sono fino alla fine”.