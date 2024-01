Dazn, Behrami difende Mazzarri: "Difficile lavorare tra annunci e nomi di altri tecnici"

Valon Behrami, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN durante Tutti Bravi dal Divano, commentando gli annunci di De Laurentiis sull'addio di Osimhen e le voci che circolano sul nuovo allenatore

Valon Behrami, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN durante Tutti Bravi dal Divano, commentando gli annunci di De Laurentiis sull'addio di Osimhen e le voci che circolano sul nuovo allenatore: "Non è facile lavorare in questo ambiente per Mazzarri. Mi metto nei suoi panni: ogni giorno c'è un articolo sulla ricerca del nuovo allenatore. Poi ci sono gli annunci di De Laurentiis... È veramente complicato lavorare così in questo casino, non c'era bisogno di questo tipo di impatto mediatico su ogni cosa".