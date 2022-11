Dazn, Borghi: “Questa è la settimana dell’esame di maturità per il Napoli”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ha analizzato ai microfoni di Dazn il momento del Napoli

TuttoNapoli.net

Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ha analizzato ai microfoni di Dazn il momento del Napoli: “Liverpool e Atalanta, questa è la settimana dell’esame di maturità per il Napoli. 13 vittorie consecutive e tutto quello che ha ottenuto e come l’ha ottenuto sono già una dimostrazione molto importante, però queste due partite sono molto importanti per il Napoli”.