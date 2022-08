Dazn, Budel: “Kvara sta già dimostrando di essere il miglior acquisto della Serie A”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e opinionista DAZN

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e opinionista DAZN: "Kvaratskhelia sta già dimostrando di essere il miglior acquisto della Serie A. Non pensavo potesse avere questo impatto, ma ha delle qualità indiscutibili. Ha talento, personalità. Ha tutto: anche il colpo di testa, come visto a Verona. L'anno di Piotr Zielinski? Quest'anno è più a suo agio come mezzala, ha fatto una gara enorme. Adesso è più protetto, ma tutto il Napoli mi ha impressionato. La squadra è chiamata a volare basso, ma può dire davvero la sua per lo Scudetto. Il 4-0 è merito del Napoli, il Monza era in affanno e ha fatto grande difficoltà. A questa squadra manca ancora l'inserimento totale dei nuovi acquisti e loro daranno tantissimo. Soprattutto Raspadori. Il Napoli è partito molto bene anche lo scorso anno, adesso è partito umile e si sta costruendo piano piano il proprio percorso. Ha perso una grande occasione nella passata stagione e adesso Spalletti saprà cosa fare quest'anno. Fa bene a gettare acqua sul fuoco e a gestire gli entusiasmi creatisi attorno alla squadra. Il campionato è molto complicato, molto più dello scorso anno".