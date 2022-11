Dazn, Budel: “L’Empoli ha poco da perdere, giocherà la partita a viso aperto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore dell'Empoli ed attuale cronista Dazn.



Pensieri sui sorteggi dei club italiani in Champions? "Credo che il Milan abbia pescato l'avversario più complicato. Porto e Francoforte sono di un livello inferiore rispetto agli Spurs".

Probabile atteggiamento dell'Empoli? "Ha poco da perdere, giocherà a viso aperto la sua partita. Il Napoli, tuttavia, riesce a trovare sempre gli spazi adeguati per arrivare al gol, per questo non credo che i toscani si chiuderanno in difesa".