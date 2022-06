Dazn, Buscaglia su Deulofeu: "Da ragazzo era meglio di Morata, ha l'età giusta per non sbagliare"

"Se riuscisse a rifare la stagione di quest’anno, con 13 gol, sarebbe un investimento molto interessante per il Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ricky Buscaglia, telecronista Dazn: "Dal punto di vista tecnico ed economico credo che Osimhen resterà al Napoli. Ho letto anche io le notizie, onestamente la tranquillità nel mercato non si dà mai, ma rimarrei molto stupito nel vedere un club sborsare 110mln per il nigeriano.

Deulofeu? Ha caratteristiche un po’ di diverse da Mertens. Se va al Napoli è l’ultima possibilità che ha di esprimersi alla grande in un grande club. Da sotto quota con la Spagna faceva meglio di Morata, poi al Barça si è un po’ perso soprattutto per colpa del paragone con Messi che pesava su ogni giovane di talento della cantera. Ora ha l’età giusta per non sbagliare. Se riuscisse a rifare la stagione di quest’anno, con 13 gol, sarebbe un investimento molto interessante per il Napoli.

Mertens? Mi ero detto molto sorpreso delle voci sulle romane, faccio fatica a vederlo in Italia con un’altra maglia. Se vuoi rimanere a livello Napoli anche fuori confine, Mertens deve adattarsi anche a quello che la carta d’identità gli imponeva già quest’anno, cioè un giocatore decisivo anche nei pochi minuti a partita in corso”.