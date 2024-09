Dazn, Giaccherini: "Il Cagliari meritava il pari, ma poi il Napoli ha avuto più qualità"

Emanuele Giaccherini oggi nel duo di commento di Dazn di Cagliari-Napoli ha detto la sua dopo la grande vittoria azzurra in trasferta.

Emanuele Giaccherini, oggi nel duo di commento di Dazn ha detto la sua dopo la vittoria del Napoli in quel di Cagliari: "Napoli comepletamente diverso, un Napoli che sa soffrire, il Cagliari avrebbe meritato il pareggio, ma nel momento più importante è venuta fuori tutta la grande qualità del Napoli quest'oggi dove si è dimostrato troppo forte. Meret per me è il migliore in campo, ha fatto diversi mircoli che hanno salvato la squadra. Gli azzurri hanno grande margine di crescita si è visto più nel secondo tempo che nel primo".