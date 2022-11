Dazn, Giaccherini: "Il Napoli lo scorso anno non avrebbe vinto. Lozano ha cambiato il match"

"Lozano ha cambiato la partita: gol, espulsione procurata e poi l'assist per il 2-0".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Napoli-Empoli 2-0, questo il commento di Emanuele Giaccherini, seconda voce di Dazn: "Lozano ha cambiato la partita: gol, espulsione procurata e poi l'assist per il 2-0. Non so se il Napoli lo scorso anno avrebbe vinto questa partita, gli ingressi di Lozano, Zielinski ed Elmas hanno dato nuova linfa alla sfida. L'episodio del rigore ha aperto la strada a questa vittoria che è meritata, perché il Napoli ha fatto la gara e tenuto l'Empoli nella sua metà campo per quasi tutto il match".