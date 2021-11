Dazn, Giaccherini: “Il Napoli si giocherà lo Scudetto insieme alle milanesi. Sulla Juve…”

Emanuele Giaccherini, talent di DAZN, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha espresso il suo pensiero sulla Serie A e sulla lotta allo scudetto.

Il campionato vede una Juve in difficoltà e il Napoli al primo posto...

"La Juve dovrà risorgere, anche se non vincerà lo Scudetto. Le altre tre sono avvantaggiate per i punti che hanno, ma la Juve si giocherà il quarto posto fino alla fine. Il Napoli sarà una forte candidata allo Scudetto, fino alla fine. Insieme a Inter e Milan".