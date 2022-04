Dazn, Iori: "Napoli-Roma snodo fondamentale per entrambe, attenzione allo stato emotivo"

"Contro la Roma è una partita storicamente molto affascinante e molto interessante per il tipo di squadra che è quella di Mourinho nell’ultimo periodo".

Alessandro Iori, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dalla lotta scudetto: “E’ una partita, come si dice a Milano, a Ciapa no, chiunque alternativamente ha lasciato per strada delle occasioni. Ad esempio per il Napoli sono troppi i punti lasciati in casa. La Fiorentina è una delle realtà migliori del nostro campionato, ma il Napoli che arrivava dalla vittoria importante di Bergamo doveva surfare sull’onda emotiva. Peccato poteva essere un match che disegnava prospettive diverse, restano ancora 6 gare, ma certamente quella gara fa restare un pizzico di rammarico.

Inter favorita ora? Era lecito aspettarsi una ripartenza dell’Inter, che ha pescato un jolly con la vittoria contro la Juventus. Avesse anche solo pareggiato quella gara la Juve sarebbe diventata un avversario scomodo per le altre nelle ultime gare. Il Milan deve superare i fantasmi dell’astinenza da gol, l’Inter cerca continuità e il Napoli il riscatto.

Napoli-Roma? Contro la Roma è una partita storicamente molto affascinante e molto interessante per il tipo di squadra che è quella di Mourinho nell’ultimo periodo. E’ una squadra capace di motivarsi a seconda dell’avversario, non è un caso che la migliore gara fatta dai giallorossi nell’ultimo periodo sia quella nel derby contro la Lazio. Ci sono tanti risvolti in questo match, Spalletti è un ex, attenzione anche allo stato emotivo per questa partita che è uno snodo fondamentale sia per il Napoli che per la Roma.

Zanoli? L’impatto di Zanoli è stato positivo, ma non ha quella esperienza e quell’impatto che può avere Di Lorenzo che è un fattore importante per il Napoli. La squadra di Spalletti ha bisogno dei suoi migliori interpreti in questo finale di stagione”.