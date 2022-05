Dazn, Iori su Lozano: "Si è liberato il ruolo dove gioca meglio, ma avrà concorrenza"

"Ha lasciato solo intravedere grandi potenzialità".

Alessandro Iori, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Olivera è un giocatore che può aumentare le qualità media della squadra. Porta una certa esperienza internazionale, è un giocatore interessante.

Fabian ambito dalle squadre spagnole? Non ho notizie freschissime dalla Spagna, ma è certamente un giocatore appetibile. Quest’anno magari è stato meno incisivo, ma resta un giocatore di alto livello del quale in Napoli non deve privarsi a meno che la sua cessione non venga monetizzata al massimo.

Lozano? Ha lasciato solo intravedere grandi potenzialità. Il fatto che si è liberato il ruolo dove gioca meglio può essere un dato importante. Sulla sinistra però non ci sarà solo lui, dovrà essere bravo ad avere la meglio sulla concorrenza.

Scudetto mancato? Il Napoli dal punto di vista tecnico aveva qualcosa in più del Milan, così come l’Inter, ma è mancata un po’ di cattiveria nei momenti decisivi”.