Dazn, Tiribocchi: “Napoli in ritiro? Decisione del club singolare. In bocca al lupo a Spalletti”

Il Napoli, dopo il ko di Empoli, andrà in ritiro permanente da martedì prossimo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli, dopo il ko di Empoli, andrà in ritiro permanente da martedì prossimo. Questo il commento dell’ex calciatore Simone Tiribocchi ai microfoni di Dazn: “E’ singolare che la terza in classifica vada in ritiro. Fino a due settimane fa si parlava di scudetto, secondo me la decisione della società non è stata presa bene dai giocatori perché non è meritato. Il Napoli non sta facendo al di sotto delle aspettative. Da questo ritiro si può creare una frattura tra il club e i giocatori, come è già accaduto con Ancelotti. In bocca al lupo a Spalletti, lui è il comandante e dovrà gestire questa situazione”.