Dazn, Tiribocchi sicuro: “Napoli-Lazio la più bella gara del campionato!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Simone Tiribocchi, opinionista e talent Dazn. “Giornata veramente incredibile in Napoli-Lazio. Festa per Maradona bellissima, poi proseguita con una partita di quel livello, una gara da brividi con la prestazione super, la più bella dell’anno e per me la più bella del campionato. Ha fatto la partita perfetta, per i napoletani è stata una giornata unica. L’unico momento in cui non ha piovuto è stato il momento in cui è stata scoperta la statua.

La Coppa d’Africa fa meno paura? Se Mertens e Lobotka sono questi, sì. Però in altri casi ci sono altri aspetti e diverse partite, normale poi che se provi sempre a giocare a calcio i tempi li trovi. Mertens ha caratteristiche diverse rispetto a Osimhen e Petagna, si prende poi tante responsabilità. Il ragionamento di Spalletti per scegliere Mertens o Petagna? Bisogna cercare di gestire il belga durante la settimana, magari Petagna può entrare quando c’è bisogno di un certo tipo di gioco. Vero è che lui è bravo anche a muoversi e fare assist, però Mertens è un’altra cosa.

Scudetto? L’Inter sapevamo che sarebbe tornata prepotentemente. Ha giocatori forti sotto tutti gli aspetti, darà filo da torcere fino alla fine. Il Milan ha interrotto la serie positiva, l’Atalanta può dar fastidio perché se la giocherà con tutti ed è una squadra meno spavalda ma molto più concreta, ora conosce meglio l’arte di vincere. Avendo recuperato tutti i giocatori a disposizione può dire la sua. Contro la Juventus loro sono rientrati e la Juve è uscita.

La più grande occasione dell’era De Laurentiis? Già l’anno scorso per me il Napoli aveva la rosa da Scudetto e per me può competere fino alla fine con tutte, insieme a Pioli poi Spalletti è uno dei più bravi in Italia. Se continua con questo ritmo allora è dura per tutti. Con una partita come quella contro la Lazio avrebbe vinto contro tutti. Se continua così fino a febbraio quasi tutta Italia farà il tifo per gli azzurri”.