I dubbi di Bucchioni: "Koulibaly è concentrato sul Napoli o pensa già ad altro?"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento del Napoli: “Ho dei dubbi sulla condizione atletica di Koulibaly, per uno che ha la sua struttura fisica non sarà facile tornare in forma in breve tempo dopo questo lungo infortunio. Poi bisogna capire anche le condizioni mentali del ragazzo, è ancora dentro al progetto Napoli o sta già pensando ad altro?.