El Pais, Verdu: “Il Napoli ha trasformato il disprezzo dell'Italia, in benzina Scudetto"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Daniel Verdu, giornalista di El Pais che ha pubblicato un articolo sul razzismo nei confronti dei napoletani: "I napoletani sono oggetto di una forma di razzismo in Italia. Non tutti gli italiani, ma c'è un odio ed un disprezzo. Pensavo che fosse un aspetto legato alla questione meridionale ed invece ci sono anche calabresi e siciliani che provano questo odio. Un qualcosa che non succede in Spagna, non c'è una città che catalizza questo disprezzo. Napoli è come se fosse un'isola in Italia, un qualcosa di storico che mette d'accordo troppe squadre e tante città. Lazio, Juve, Verona, Inter ma anche la Roma oggi: tutti contro Napoli, come se fossero sempre derby. Il Napoli lo ha convertito in benzina, in forza per lottare per lo scudetto. È un tema cruciale per la stessa identità italiana. Anche Maradona disse che non erano i napoletani ad avere un problema con gli italiani, ma il contrario".