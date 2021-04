Gazzetta, Di Caro: “Gattuso si è sentito poco tutelato dal club. Silenzio stampa strategico"

Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda su Canale 21: “Io non so quando si sia creata la frizione tra Gattuso e De Laurentiis, se dopo la gara di Verona o in qualche incontro che c’è stato tra i due. Ogni club ha il diritto di valutare il comportamento di un allenatore in campo e fuori ed anche di valutare i sostituti quando le cose non vanno bene. Non può invece non difendere il proprio tecnico quando escono fuori notizie false e non veritiere. Non comprendo la scelta del silenzio stampa nei confronti di allenatore e squadra. Mi sembra una scelta strategica dettata dal fatto di non permettere a Gattuso di difendersi. Gli azzurri non rilasciano dichiarazioni dalla gara con il Granada, dove vige l’obbligo UEFA di parlare.

La mia sensazione è che Gattuso in un certo momento della stagione abbia avuto un momento di grande sofferenza e sia stato scaricato dalla società. Magari qualcuno si aspettava delle dimissioni, che fortunatamente non sono arrivate. Il Napoli in questa fase si è ripreso. Ha realizzato 19 punti ed è secondo solo dietro all’Inter”.