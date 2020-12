Gazzetta, Malfitano: "Malessere Fabian, vuole tornare in Liga! Milik? Resterà..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Querelle tra Pirlo e De Laurentiis? In questo calcio non mi ci ritrovo più. Ogni parola è buona per fare polemica e aizzare gli uni contro gli altri. C'è stata una sentenza, la Juventus l'ha commentata, che motivo c'è di andare oltre? Non so perché il presidente si esponga a tanto. Lui da questa storia ne viene fuori non da vincitore perché non è stata una sfida, si è trattato di una sentenza che ha restituto al Napoli quello che era giusto che avesse. Ora bisogna solo decidere quando rigiocare la partita, il resto è fuffa, non c'è neanche motivo per commentare. Oggi qualsiasi commento è superfluo".

MERCATO - "Fabian Ruiz? Ha in qualche modo lasciato intendere di voler tornare in Liga. I giovani vogliono provare e fare l'esperienza, poi magari la fanno e non gli piace e decidono di tornare a casa. Se poi al suo malessere interiore aggiungiamo quello tecnico allora il quadro è abbastanza completo. Incredibile essere arrivati a gennaio con tre giocatori a scadenza. Milik? A meno che non intervenga una società straniera, probabilmente resterà a Napoli fino a giugno e il club lo perderà a parametro zero. La stessa cosa si sta verificando per Hysaj e Maksimovic. A meno che De Laurentiis e Giuntoli non abbiano altre strategie mi sembrerebbe una situazione strana. Così come trovo strano che il Napoli abbia speso 13 milioni per Rrahmani senza che abbia giocato nemmeno un minuto. Cosa salvo del 2020 in chiave Napoli? Il trofeo conquistato, che ha significato l'inizio di un nuovo ciclo tra alti e bassi. Peccato solo per la mancanza di continuità di risultati, un male cronico che spero possa essere curato da Gattuso".