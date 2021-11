Gazzetta, Malfitano: “Spalletti fuori luogo su Insigne, i giornalisti fanno il loro dovere”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il lavoro di Spalletti è innegabile. Ho avuto modo di apprezzarne la qualità durante i dieci giorni di ritiro a Castel di Sangro. L'ho visto lavorare con attenzione con tutti, da Koulibaly a Zanoli e questo fa la differenza. Vorrei fare un invito a Spalletti che stimo sia come uomo che come allenatore. Vorrei dirgli di non arrabbiarsi e di non partire in quarta coi giornalisti che fanno il loro dovere. Mi è parso un po' fuori luogo quando parlava di Insigne”.