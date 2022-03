Il Messaggero - Bonucci si scusa per lo spogliatoio sporco, non per il fallimento mondiale

Andrea Sorrentino, nella sua "analisi" per Il Messaggero, torna sul post Macedonia del Nord e sul mancato approdo azzurro al Mondiale per la seconda volta consecutiva

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Andrea Sorrentino, nella sua "analisi" per Il Messaggero, torna sul post Macedonia del Nord e sul mancato approdo azzurro al Mondiale per la seconda volta consecutiva: "Nessun signor Rossi in Italia, imiterà il signor Smith a Los Angeles. Da noi, dopo l'eliminazione dai Mondiali, non s'è vista l'ombra di manrovesci, nemmeno metaforici. Non una reazione vibrante, un segnale di vita, una polemica anche scomposta, cioè le cose che capitano dopo i grandi drammi sportivi. Tutto tace e tacerà. Quindi la Nazionale non va in Qatar, l'Italia del calcio è al punto più basso, e la cosa è già passata in cavalleria.

Poi siamo quelli delle situazioni gravi, ma non serie, quindi accade che Bonucci si scusi perché gli azzurri hanno lasciato lo spogliatoio sporco, non per la disfatta in sé, per aver fallito due volte le qualificazioni per il Mondiale. Questi siamo e questi rimaniamo, ahinoi. Poi si vive tutti alla giornata, certo. E magari più in là, chi potrà, chi avrà occasioni professionali altrove, al limite saluterà, e pensiamo proprio al ct Mancini, che un mercato ce l'ha".