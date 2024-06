Il Roma, Caiazza: "Di Lorenzo resterà al Napoli dopo aver parlato con Conte"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ciò che ha detto Di Lorenzo oggi l’avrebbe dovuto dire settimane fa, prima che nascesse questo problema e che si ingigantisse. Ci sono leggende metropolitane che girano su di lui e non ne voglio parlare, se avessi voluto fare gossip avrei scritto per i tabloid inglesi.

Noi facciamo cronaca, apprezzo le parole di Di Lorenzo e mi auguro che la piazza avrà ancora voglia di applaudirlo. Con l’arrivo di Conte secondo me alla fine Di Lorenzo resterà. Se ieri il tempo era nero oggi il tempo è grigio e dal grigio o si torna al nero o diventa bianco. De Laurentiis ha capito gli errori commessi, ha capito che nel calcio non sempre vale la legge del ‘so tutto io’, ma vale quella di chi capisce il pallone”.