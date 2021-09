Il Roma, Caiazza: "Lo scorso anno il Napoli avrebbe perso una gara come quella di Leicester"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'anno scorso una partita così il Napoli l'avrebbe persa. Do merito anche all'allenatore, si è vista la sua mano. Con Spalletti il Napoli riesce a riempire l'area, le mosse Petagna, Ounas e Politano sono state vincenti ed erano volte proprio a riempire l'area. Il Leicester è una grande squadra, in Italia potrebbe essere tranquillamente prima, quindi è un ottimo risultato".