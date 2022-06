IlSole24Ore, Bellinazzo: "Vi spiego perché non escludo interesse fondi americani per il Napoli"

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non escludo che un fondo americano possa interessarsi al Napoli. In questo momento lo sviluppo dello sport business ha fatto sì che i fondi americani abbiano deciso di investire sul calcio in Europa, anche perché credono che la ripresa post-pandemia sarà forte. Il calcio italiano può offrire margini di guadagno utili. Questo porta tanti fondi e imprenditori ad interessarsi al calcio in Europa. Non sarei sorpreso arrivasse un fondo con una proposta per De Laurentiis".