Kiss Kiss, Martino: "Con una frase Gattuso si è contraddetto in conferenza stampa"

Carmine Martino, giornalista Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: "Gattuso in conferenza stampa si è contraddetto. Prima ha detto che il suo calcio necessita di allenamento e poi ha messo in campo la difesa a tre che è una soluzione inedita. Nel calcio bisognerebbe fare cose semplici. E comunque secondo me il Benevento è più forte del Granada".