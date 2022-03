KK, Martino: "Zanoli favorito su Malcuit, ma attenzione al terzo incomodo"

"E' un pupillo di Spalletti, credo che il ragazzo sia pronto anche se è una partita complicata".

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Anguissa è fondamentale per la sua fisicità contro l’Atalanta, ma bisogna come si allenerà in questi giorni. A centrocampo si potrebbe anche supporre una staffetta, bisognerà capire solo chi partirà titolare.

Zanoli favorito su Malcuit? Sì è un pupillo di Spalletti, credo che il ragazzo sia pronto anche se è una partita complicata. Non dimentichiamoci però che tra i due litiganti c’è anche il terzo, Tuanzebe.

Le parole di Percassi? Ognuno tira acqua al proprio mulino, anche il Milan quando arrivò a Napoli aveva pianto abbastanza. C’è da dire che l’Atalanta quest’anno si è trovata in mezzo a decisioni discutibili. Non credo che queste parole possano condizionare chi sarà chiamato a dirigere questa gara. Partita importantissima, ma tutto l’ambiente non dovrà farsi condizionare dal risultato, perché questo campionato ci ha insegnato che quello che succede in una partita non è lo stesso che accade in quella successiva”.