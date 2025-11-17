Mediaset, Piantanida: "Tra Conte e squadra relazione quasi irrecuperabile"

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Piantanida, giornalista Mediaset. Di seguito, un estratto dell'intervista: "Conte che prende dei giorni di ferie risulta strano, lo aveva già fatto al Chelsea e sappiamo come andò a finire. Tutto questo è abbastanza strano. Non voglio dire che Conte si sia preso dei giorni sabbatici, però una situazione del genere non l'avevamo mai vista. Qualcuno paragona la cosa ai tempi del Chelsea, e sappiamo come è finita lì. Penso che staccare completamente possa essere stata la scelta giusta, andare a Castel Volturno a lavorare con dieci giocatori, dei quali forse due saranno titolari con l'Atalanta, serviva a poco. In questo caso staccare, più che strafare, può aver senso.

Se oggi dovessi descrivere la situazione, per me è una relazione complicata, quasi irrecuperabile. Questo però non significa che il Napoli sia in declino: è a due punti dalla testa della classifica, e secondo me si qualificherà ai playoff di Champions. Il problema è un altro: più Conte va avanti con gli anni, meno energia hanno i suoi calciatori per sostenere un tipo di calcio così totalizzante. I cicli di Conte, prima, non duravano più due anni e mezzo: oggi durano un anno, massimo un anno e mezzo. È fisiologico per i calciatori che hanno abbassato il loro livello di concentrazione e propensione al sacrificio. Detto questo, nei prossimi due mesi si capirà tutto. Se dovessi scommettere un euro sulla permanenza di Conte l'anno prossimo, oggi lo scommetterei sul fatto che non ci sarà.".