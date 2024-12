Pressing, Trevisani: "Non tutti gli 1-0 sono uguali, il Napoli ha sempre meritato di vincere!"

vedi letture

Esistono 1-0 e 1-0. Parola di Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing': “Gli 1-0 non sono tutti uguali, in questo il migliore in campo è stato Milinkovic-Savic, il portiere del Torino, con alcune partite fenomenali. Ha vinto bene ed ha vinto bene anche con la Roma con la prima occasione dopo un minuto.

Quella con l’Empoli è una vittoria che tu dici giocando così e trovando un rigore mezzo e mezzo non vai lontano, ma gli altri 1-0 no, ma Conte in questo è un marziano ricostruendo dopo anni difficili. Sta rifacendo la stessa operazione fatta alla Juve, al Chelsea ed all’Inter partivi dal quarto posto. Forse col Parma, ma le altre vittorie del Napoli sono tutte meritate".