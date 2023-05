Prime, Alciato: "Vi spiego perché l'allenatore ideale sarebbe Fabio Cannavaro"

Il giornalista di Amazon Prime Video Alessandro Alciato ha parlato a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Il giornalista di Amazon Prime Video Alessandro Alciato ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Italiano? Non so se esserne convinto è il termine esatto, ma se oggi devo dire un nome, faccio quello di Vincenzo Italiano anche se poi ho un'idea mia su chi potrebbe essere l'allenatore ideale: Fabio Cannavaro. Mi piace come allenatore, conosco la sua serietà assoluta, a Benevento è successo l'1% di una carriera portata avanti dall'altra parte del mondo. Fabio ha raggiunto la semifinale della coppa asiatica, ha fatto esperienze importanti. Poi è napoletano e sa come si vince. Per me ci vuole uno che ha tatuato nel cuore il simbolo del Napoli".