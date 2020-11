Rai - Gattuso-squadra, tensione rientrata: festeggiato (in anticipo) il compleanno di Maksimovic

Tensione scoppiata in casa Napoli, dopo la sconfitta subita in casa contro il Milan. Cosi sono emerse indiscrezioni riguardo un confronto accesso, confermato dalla radio ufficiale, tra Gattuso ed i suoi giocatori. Nessuna lite, dunque, ma un confronto dove il tecnico non le ha mandate a dire. Vero, però, che tutto sembra assolutamente rientrato e gli animi decisamente più leggeri. Lo ha raccontato Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri c'è stato il festeggiamento per il compleanno di Maksimovic (che cade però domani, ndr) celebrato nello spogliatoio con tutta la squadra e Gattuso, a testimonianza del fatto che la lite è stata metabolizzata".