KKN - Gattuso-spogliatoio, niente lite ma confronto acceso: la situazione

Clima acceso in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Milan. Prima la notizia riguardo una presunta lite tra Gattuso ed i giocatori, ed in mattinata la pronta smentita da parte della Ssc Napoli su Twitter. A fare ulteriore chiarezza è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha provato a sviscerare ulteriormente la vicenda dando ulteriori novità e chiarimenti: "Nessuna lita ma il confronto c'è stato, non voglio dire forte ma acceso anche nei toni. Gattuso era arrabbiato perchè non ha visto l'atteggiamento giusto, la squadra è abbattuta. C'è stato questo confronto, la lite come detto dal club è stata smentita".