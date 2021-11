Rai, Gentili: “Questa Nazionale ha smarrito il bandolo del gioco ma non il carattere”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Bruno Gentili, giornalista. “Non pensavo che l’Italia potesse arrivare a questo punto. La corsa è stata frenata dall’1-1 contro la Bulgaria, le grandi occasioni sbagliate. Anche lo 0-0 di Basilea è un errore che abbiamo pagato. Io non la voglio vedere in maniera buia come nel 2017, quella era una Nazionale che non seguiva il proprio allenatore. Se non battiamo l’Irlanda del Nord almeno con 2 gol di margine allora dobbiamo pensare che quello all’Europeo è stato un miraggio. Vero che è imbattuta in casa ma sono ottimista perché l’Italia storicamente nelle difficoltà si è sempre esaltata. Questa Nazionale ha smarrito il bandolo del gioco ma non il carattere, il vigore. Quest’energia non ha più sbocchi e corridoi, un po’ per gli infortuni un po’ per la mancanza di un finalizzatore. Immobile ha segnato poco con Mancini, 8 gol. E poi ci sono tanti giocatori fuori forma come Locatelli, Barella, Bonucci. Contro la Svizzera ho visto una squadra provvisoria e svagata. Poi ci sono anche difetti congeniti che avevamo anche agli Europei: non abbiamo gioco verticale e pochissimi che puntano l’uomo. Guai a metterla sull’agonismo o sul gioco aereo, non ne prendiamo una”.